Der Regisseur von Bend it Like Beckham arbeitet an einer Fortsetzung des Films

Es ist über 20 Jahre her, dass Bend it Like Beckham debütierte und Keira Knightey, Parminder Nagra und Jonathan Rhys Meyers die Besetzung dieses Fußballfilms anführten. Während viele auf diese lange Wartezeit geschaut haben und davon ausgegangen sein dürften, dass es nie eine Fortsetzung des Sportfilms geben wird, scheint dies nicht mehr der Fall zu sein.

Metro UK hat mit der Regisseurin von Bend it Like Beckham, Gurinder Chadha, gesprochen und bestätigt, dass sie dank des jüngsten Anstiegs des Interesses am Frauenfußball nach der Frauen-Weltmeisterschaft mit der Arbeit an einer Fortsetzung des Films begonnen hat.

Chadha erklärte: "Ich wollte nie wirklich eine Fortsetzung des Films machen, weil ich dachte, so wie Parminder und Keira ihn gespielt haben, und Jonathan Rhys Meyers und Archie Panjabi, könnte ich das nie wirklich weiterverfolgen und die gleiche Magie auf die gleiche Weise erzeugen.

"Aber mit dem jüngsten Erfolg des Fußballs habe ich das Gefühl, dass ich anfange, eine Idee für eine mögliche Fortsetzung zu entwickeln."

Es wird nicht erwähnt, ob der Film die Stars des Originals in Cameo-Auftritten oder größeren Rollen zurückbringen wird, aber zweifellos wären Fans des Films von 2002 daran interessiert, Knightley, Nagra, Rhys Meyers und andere in dieser Fortsetzung wieder zu sehen.