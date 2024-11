Der Regisseur von Alien: Romulus ist begierig darauf, eine Fortsetzung zu machen.

HQ

Der neueste Teil der Alien-Franchise war ein solider Erfolg für Disney und lässt wenig Zweifel daran, dass es eine Fortsetzung geben wird. Regisseur Fede Alvarez äußerte sich dazu kürzlich in einem Interview mit den Worten:

"Nun, ich meine, wir wollen es auf jeden Fall machen. Das Studio will es machen. Ich will es tun. Ich denke, bei Fortsetzungen geht es immer darum, die richtige Geschichte zu finden. Ich und Rodo, mein Co-Autor, wir haben einige Ideen, aber erst wenn wir etwas gefunden haben, denken wir: 'Okay, das ist ein Film, der es wert ist, gemacht zu werden', und wir fangen wirklich damit an. Das ist also der Prozess, in dem wir uns gerade befinden, wenn wir versuchen, eine Geschichte zu finden, die die Zeit aller wert ist und den Titel verdient.

Andernfalls möchte man nie in den Fehler verfallen, eine Fortsetzung zu machen, nur weil der erste ein großer Hit ist... Eine Fortsetzung zu machen, nur weil man es schaffen kann, das ist immer ein Rezept für eine Katastrophe."

SPOILER - Lesen auf eigene Gefahr.

Alvarez sprach weiter über die beiden überlebenden Charaktere aus Romulus und darüber, wie sich die nächste Geschichte wahrscheinlich auf sie und ihre fortgesetzten Abenteuer im Weltraum konzentrieren wird:

"Die beiden Überlebenden, Rain und Andy, gespielt von Cailee Spaeny und David Jonsson, waren echte Highlights des Films. Und so denke ich immer: 'Wow, wo wollen die Leute sie als nächstes sehen?' Wir wissen, dass es Außerirdische geben wird. Wir wissen, dass es großartige Horror-Versatzstücke geben wird. Aber ich habe mich in beide verliebt und möchte sehen, was ihre Geschichte ist."

Es ist klar, dass die Entwicklung der Fortsetzung einige Zeit in Anspruch nehmen wird, was nicht unbedingt eine schlechte Sache ist. Es ist besser, es richtig zu machen, als etwas Mittelmäßiges zu überstürzen.

Was hältst du von Alien: Romulus und freust du dich auf die Fortsetzung der Geschichte?