Der Regisseur von A Nightmare on Elm Street 3 würde Jim Carrey gerne als Freddy Krueger sehen

Die späten 70er und 80er Jahre brachten unzählige denkwürdige Horrorfilme hervor, die oft mit einer Reihe von Fortsetzungen veröffentlicht wurden. Aber obwohl sie heute als unglaublich ikonisch gelten - nicht zuletzt Poltergeist, Friday the 13th, Hellraiser und andere - haben nur wenige von ihnen ein neues Leben erhalten.

Obwohl Hollywoods Mangel an Fantasie zu einem Eifer geführt hat, alles Alte wieder aufleben zu lassen, sind die Horrorklassiker weitgehend unangetastet geblieben, mit wenigen Ausnahmen, die in der Regel erfolglos waren. Hollywood hat oft versucht, Modernisierungen vorzunehmen, die viel zu ernst und brutal sind, und dabei völlig vergessen, dass die Originale sich selbst nie zu ernst genommen haben und mit einem Augenzwinkern und einem Sinn für Spaß gemacht wurden.

Dies gilt insbesondere für einen anderen Klassiker der 1980er Jahre, A Nightmare on Elm Street. Hollywood hat seit 2010, als das Reboot auf vernichtende Kritik stieß, keine Versuche unternommen, Freddy Krueger wiederzubeleben. Es fehlte auch an Charme, und der ursprüngliche Schauspieler hinter Krueger, Robert Englund sagte neulich gegenüber Variety darüber, was schief gelaufen ist:

"... als sie Freddy [im Remake] zu einem Kinderschänder machten, ist das nicht das, was Freddy ist. Indem man es an einen so dunklen Ort bringt, gibt es keinen Raum für die Persönlichkeit von Freddy, die ausgenutzt werden kann."

Aber vielleicht gibt es Hoffnung auf eine erfolgreichere Rückkehr der Filmreihe. Chuck Russell ist den Fans ein bekannter Name, da er das gemacht hat, was oft als das Beste der Serie angesehen wird, A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors aus dem Jahr 1987. Im Podcast Dread Central's Development Hell sagt er nun, dass er unter den richtigen Umständen bereit wäre, einen weiteren A Nightmare on Elm Street Film zu machen (danke Fortress of Solitude):

"Ich würde gerne noch eine Elm Street machen, wenn es die volle Unterstützung aller gäbe. Patricia Arquette hat gesagt, dass sie es gerne noch einmal tun würde... Ich glaube immer noch, dass Robert für mich der einzige Freddy ist."

Der einzige Haken ist, dass Englund kürzlich gesagt hat, dass er mit der Rolle von Freddy Krueger fertig ist. Immerhin ist er 78 Jahre alt. Glücklicherweise wurde ein möglicher Ersatz der vielleicht etwas unerwarteteren Variante diskutiert, nämlich Jim Carrey. Als er vorgeschlagen wurde, sagte Russell:

"Ja, das wäre toll. Jim könnte meiner Meinung nach fast alles schaffen, wenn er mit ganzem Herzen dabei wäre. Damit Jim das machen konnte, mussten wir etwas machen, das ein weiterer Sprung in der Elm Street-Reihe war – ein bisschen wie das, was Wes mit seinem sehr meta geprägten New Nightmare gemacht hat."

Tatsächlich haben Jim Carrey und Chuck Russell schon einmal zusammengearbeitet, als sie 1994 The Mask machten, was ein großer Erfolg war. Das Duo kennt sich also gut, was die Chancen auf ein gutes Ergebnis weiter stärkt.

Carrey wäre zweifellos jemand, der Kreuger in den unterhaltsamen Albtraum-Dämon verwandeln könnte, der er einmal war, aber was denkst du, wäre er der richtige Mann für den Job?