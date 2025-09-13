Der Regisseur sagtPredator: Badlands, der Film sei "wie Chewbacca und C-3PO: The Movie"

HQ

Predator ist nicht wirklich ein Franchise, das für seine komödiantische Seite bekannt ist, aber Regisseur Dan Trachtenberg hofft, im kommenden Predator: Badlands eine leichtere Seite der hässlichen Außerirdischen zu zeigen. Es scheint, als ob wir im Film ein ungewöhnliches Duo vor uns haben, ähnlich wie bei Chewbacca und C-3PO.

"Ich habe den Vergleich angestellt, dass es wie Chewbacca und C-3PO: The Movie ist. Aber C-3PO ist die nervöse Nellie; Der Spaß an Thia ist, dass sie wirklich unerschütterlich ist", sagte Trachtenberg und beschrieb, dass es einige Unterschiede zwischen dem goldenen Droiden und Elle Fannings Roboterfigur in Badlands gibt. "Sie ist unter allen Umständen positiv. Einen Eindruck von dieser Persönlichkeit bekommt man im Trailer, wenn sie ins Bild kommt, nachdem sie einige verrückte Kreaturen in Scheiben geschnitten und gewürfelt hat. Das ist ein wirklich lustiger Charakter, mit einem Predator konfrontiert zu sein, einem Yautja, der ein echter harter Arsch ist und nicht wirklich zu viel reden will."

In der neuesten Ausgabe des SFX Magazins (via GamesRadar) sprach Trachtenberg auch über die komödiantische Seite des Films. "Es gibt nichts Besseres als ein Lachen, das inmitten all der Intensität und Gewalt und all dem Zeug eine kathartische Befreiung ist. Ich liebe es, wenn es Komödie gibt und es Spaß macht, etwas zu tun. Ich reagiere nicht, wenn etwas nur reine Komödie ist, aus welchen Gründen auch immer, ich falle nicht oft. Es war also eine Freude, einen Film wie diesen zu machen, in dem ich die Art von Dingen annehmen kann, die ich an Actionfilmen mag", sagte er.

Predator: Badlands erscheint am 7. November.