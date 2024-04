Der Regisseur hinter Ex Machina und Civil War geht in den Ruhestand

Alex Garland begann seine Karriere als Filmemacher mit Drehbüchern, vor allem für seinen Freund Danny Boyle. Zu seinen Werken gehören The Beach, 28 Days Later, Sunshine und Dredd. Es gab viele populäre Drehbücher, bevor er mit dem von der Kritik gefeierten Ex Machina sein Regiedebüt gab. Danach drehte er die TV-Serien Devs und Annihilation. Da Garlands vierter Film nun in den Kinos läuft, hat er angekündigt, dass er in den Ruhestand geht.

Zu seinem Rücktritt sagte er: "Es hat sich nichts geändert. Ich befinde mich in einem sehr ähnlichen Zustand. Ich habe nicht vor, in absehbarer Zeit wieder Regie zu führen."

Danke, The Guardian.