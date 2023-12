Der Regisseur des Zelda-Films will "einen Live-Action-Miyazaki" liefern

HQ

Vor einem Monat überraschten Nintendo und Sony die meisten Leute mit der Ankündigung eines Zelda-Films - aber nicht eines animierten, worauf die meisten Gerüchte hindeuteten, sondern einer Live-Action. Bisher gibt es nur sehr wenige Details, aber Wes Ball (Kingdom of the Planet of the Apes) wurde als Regisseur bestätigt.

In einem Interview mit Entertainment Weekly verriet er kürzlich weitere Details über das Projekt und seine Vision für den Film - der nicht der großartige Fantasy-Streifen zu sein scheint, auf den einige Leute wahrscheinlich gehofft haben. Stattdessen sucht Ball woanders nach Inspiration:

"Ich habe immer gesagt, dass ich gerne einen Live-Action-Miyazaki sehen würde. Dieses Staunen und diese Laune, die er in die Dinge einbringt, würde ich gerne so etwas sehen. Es wird großartig. Mein ganzes Leben hat auf diesen Moment hingeführt. Ich bin mit Zelda aufgewachsen und es ist das wichtigste Eigentum, denke ich, das ist unerschlossenes geistiges Eigentum, wenn man so will. Wir arbeiten also sehr hart daran, etwas zu tun. Wir versuchen es nicht nur, weil wir es können. Wir wollen etwas ganz Besonderes machen."

Scheint das die richtige Richtung zu sein, oder hättest du lieber einen Zelda-Film, der eher an Der Herr der Ringe und andere berühmte Fantasy-Filme erinnert?