Der Regisseur des Sleepy Hollow-Reboots weigert sich, das Original noch einmal anzusehen

Tim Burtons Sleepy Hollow ist heute ein moderner Horrorklassiker, obwohl er bei weitem nicht der erste war, der Washington Irvings Geschichte von Ichabod Crane und dem kopflosen Reiter erzählte. Burtons Film hat bereits eine TV-Adaption erhalten, die überraschend gut ankam, aber jetzt ist es Zeit für das, was so oft in Zeiten der Ideenlosigkeit passiert, ein Reboot. Geht man nur nach dem neuesten Beitrag des Regisseurs Lindsey Anderson Beers zum Genre, Pet Sematary: Bloodlines, erwartet uns eine weitere Enttäuschung, aber wir drücken die Daumen, dass es diesmal ein besseres Ergebnis wird.

Vor einem Jahr wurde entschieden, dass Tim Burtons Gothic-Mystery ein Remake verdient hat, aber jetzt verrät Beer in einem Interview mit The Wrap genauer, wie das Werk aussah und sie macht deutlich, dass sie etwas völlig Originelles machen möchte. Tatsächlich weigerte sie sich, es sich noch einmal anzusehen, nur um es nicht frisch im Gedächtnis behalten zu müssen.

Beer sagte der Zeitung: "Ich habe den Film von Tim Burton als Kind so sehr geliebt. Ich habe es mir nur noch einmal angeschaut und wieder angeschaut. Und die Säulen dieser Geschichte – die Romantik, der Spuk, die Leichtigkeit – die in meinem Herzen lebt. Ich muss mir den Film nicht noch einmal ansehen, um das zu wissen."

Stattdessen kam die Inspiration aus der Realität. Im Hudson Valley, wo die Geschichte ihren Ursprung hat. Sie war im Sommer dort und hat die Atmosphäre aufgesogen.

"Ich war im Sommer zu Besuch. Du fängst mit der Realität an und gehst dann dorthin, wo dich dein Verstand hinführt."