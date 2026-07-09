Der Regisseur des geleakten The Legend of Zelda: Majora's Mask HD wird ebenfalls die Entwicklung von The Legend of Zelda: Oracles leiten

Es scheint, dass Nintendo heute einige Informationen über einen noch nicht angekündigten Titel preisgegeben hat, auf den viele sicher gespannt gewartet haben: The Legend of Zelda: Majora's Mask HD. Diese neue Version wäre eine Neuauflage des Spin-off-Abenteuers mit Link in Termina, das als Fortsetzung von *The Legend of Zelda: Ocarina of Time* diente, dessen Remake wir 2026 erwarten.

Das "Leak", wenn man es so nennen kann, stammt von der IMDb-Seite von Nobuyuki Hiyama, die aktualisiert wurde, um ihn nicht nur für seine Rolle als Stimme des erwachsenen Link im Ocarina of Time-Remake zu würdigen, sondern auch als Stimme von Link mit der Maske des Wilden Gottes in Majora's Mask HD. Außer, dass wir absolut nichts über dieses Spiel wussten.

Damit die Synchronsprecher auf der IMDb-Produktseite auftreten können, muss das Projekt sich in einem relativ fortgeschrittenen Stadium befinden, da ihre Arbeit bereits in der Postproduktion eingebaut wird. Daher ist zu erwarten, dass sich die Entwicklung in der Endphase befindet und Nintendo mit der Ankündigung nicht lange warten wird. Vermutlich nach der Veröffentlichung von Ocarina of Time oder vielleicht schon 2027. Aber diese Untersuchung hat Gamereactor dazu gebracht, ein noch größeres Geheimnis zu entdecken...

The Legend of Zelda: Oracles, ein Projekt, das gerade erst bei Nintendo begonnen hat.

Im Anschluss an den Eintrag zu The Legend of Zelda: Majora's Mask HD kommen wir zum Profil des Regisseurs Mikiharu Ooiwa. Ooiwa ist ein Veteran der Zelda-Reihe und arbeitet seit über 15 Jahren daran, seit Ocarina of Time 3D für den Nintendo 3DS. Sein jüngstes veröffentlichtes Werk war The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, bei dem er auch als Regisseur tätig war.

Mikiharu Ooiwa hat zwei Projekte, die auf IMDb als "bald erscheinen" gelistet sind: das bereits erwähnte Majora's Mask HD und The Legend of Zelda: Oracles , ein Projekt, das sich derzeit in der Vorproduktion befindet und über das wir nichts Weiteres wissen, außer dass die Schauspielerin Mitsugi Saiga für die Rolle des Link in Betracht gezogen wird. Es könnte ein komplett origineller Titel sein oder, wahrscheinlicher, ein Remake von The Legend of Zelda: Oracle of Ages/Oracle of Seasons für den Game Boy Color. Titel, die übrigens von einem jungen Hidemaro Fujibayashi inszeniert wurden, der heute viel besser als Regisseur von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom bekannt ist...

Es scheint, dass wir nach so langer Wartezeit auf einen neuen The Legend of Zelda-Titel für die Nintendo Switch 2 nun auf bis zu drei verschiedene Titel in der Zukunft hoffen können. Was denkst du?