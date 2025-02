Der Regisseur des Films Until Dawn ist daran interessiert, einen Dead Space-ähnlichen Film zu drehen

HQ

In ein paar Monaten werden wir in der Lage sein, in die Kinos zu gehen, um die Leinwandadaption von Until Dawn zu sehen, einem Film, der einen neuen Blick auf das Horror-Videospiel von Supermassive bietet. Während dieser Film am 25. April Premiere haben wird, hat der Regisseur nun erwähnt, welche Art von Film er als nächstes machen möchte, und dabei eine geschichtsträchtige Horror-Videospielreihe erwähnt.

Im Gespräch mit Collider hat David F. Sandberg erwähnt, dass er wirklich einen Sci-Fi-Horrorfilm machen möchte, etwas, das einen Event Horizon oder einen Dead Space Vibe hat. Konkret erklärte Sandberg:

"Sci-Fi ist für mich das große Thema, das ich schon immer machen wollte, und das habe ich bisher nicht getan. Sci-Fi-Horror wäre fantastisch. So etwas wie diese Event Horizon, eine Art Dead Space-Welt."

Dead Space wurde noch nicht auf die große Leinwand gebracht, aber es scheint definitiv die Art von Spiel zu sein, die gut als Film- oder Fernsehserienadaption funktionieren könnte. Wenn man bedenkt, dass EA offensichtlich erforscht hat, wieDead Space man die Welt nach dem kürzlich veröffentlichten Remake des Originals erweitern kann, denkst du, dass ein Dead Space -Film eine gute Idee ist, und wenn ja, wäre Sandberg der ideale Regisseur dafür?