Der Regisseur der Shogun-Miniserie aus den 1980er Jahren hat die Adaption für 2024 angekündigt

HQ

Shogun gilt weithin als eine der besten Serien, die letztes Jahr im Fernsehen liefen, aber jemand, der kein Fan ist, ist der Regisseur der Miniserie Jerry London aus den 1980er Jahren. Obwohl die Serie mit Emmys überschüttet wurde, glaubt London, dass sie viel besser hätte sein können.

"Es ist völlig anders als das, was ich gemacht habe." London erzählte dem Hollywood Reporter. "Meine basiert auf der Liebesgeschichte des Shogun zwischen Blackthorne und Mariko, und diese neue basiert auf der japanischen Geschichte und handelt mehr von Toranaga, der der Shogun war. Es ist sehr technisch und für ein amerikanisches Publikum sehr schwierig, sich darauf einzulassen. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die es gesehen haben, und sie sagten: 'Ich musste es ausschalten, weil ich es nicht verstehe.' Die Filmemacher des neuen Films haben sich also wirklich nicht um das amerikanische Publikum gekümmert."

"Sie haben es im Grunde für Japan gemacht, und ich war froh darüber, weil ich nicht wollte, dass meine Show kopiert wird. Ich denke, ich habe einen so großartigen Job gemacht, und es hat so viele Auszeichnungen gewonnen, dass ich nicht wollte, dass sie es kopieren, was sie nicht getan haben. Aber das Neue ist lustig, weil jeder, mit dem ich gesprochen habe, gesagt hat: 'Ich verstehe es nicht. Worum geht es eigentlich?« Ich habe mir das Ganze angeschaut. Es ist sehr schwierig, dabei zu bleiben. Er hat alle [Emmy]-Preise gewonnen, weil es keine großen Shows gegen ihn gab", fuhr er fort.

Ziemlich hinterhältig für die Amerikaner, die sagen, sie seien nicht in der Lage, die Show zu verstehen, aber jedem das Seine. Trotz der Verachtung der Londoner für die Serie 2024 hat sich ihre Popularität als weit verbreitet erwiesen, so dass eine zweite und dritte Serie in Auftrag gegeben werden mussten.