Der Regisseur der Castlevania-Serie auf Netflix erstellt Final Fantasy Tactics-Fanart

Einer der Regisseure hinter Netflix' gefeierter Castlevania-Serie (Castlevania und Castlevania: Nocturne), Sam Deats, ist offenbar ein großer Final Fantasy-Fan. Ohne weitere Erklärung außer, dass er es schon lange machen wollte, hat er nun sein eigenes Bild seines Teams aus Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles gepostet und schreibt auf Bluesky:

"Ich wollte schon seit einiger Zeit einen Tributbeitrag für Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles machen, in dem mein Hauptteam am Ende des Spiels zu sehen ist."

Das Endergebnis könnt ihr euch unten ansehen, das wirklich cool ist und den Stil der Spiele perfekt einfängt – und wir sind sicher, dass wir nicht die Einzigen sind, die hoffen, dass Netflix ihn sofort kontaktiert, um einen Final Fantasy-Anime zu erstellen?

Wenn du mehr über das betreffende Spiel wissen möchtest: Es wurde letzten Herbst veröffentlicht, und wir haben natürlich eine Rezension zu bieten.