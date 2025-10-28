Der RedSec-Battle-Royale-Modus von Battlefield erscheint heute Nachmittag

HQ

Es gab eine ganze Reihe von Gerüchten über einen Battlefield-Battle-Royale-Modus, der kurz nach der Veröffentlichung des Spiels am 10. Oktober erscheinen würde, aber bei jeder Gelegenheit, die EA nutzte, um über die Zukunft des Spiels zu sprechen, gab es einen deutlichen Mangel an diesem Projekt, trotz der Gerüchte, die immer häufiger und lauter wurden. Anscheinend gab es dafür einen sehr guten Grund.

Battlefield RedSec, wie es genannt wird, gilt als Free-to-Play-Erlebnis, das ein eigenständiges Erlebnis zu Battlefield 6 zu sein scheint. Denken Sie im Wesentlichen darüber nach, wie Call of Duty: Warzone getrennt von den Hauptkapiteln steht, obwohl es Möglichkeiten gibt, den BR über den regulären Launcher zu booten und zu erreichen.

Weitere und vollständige Details zum Modus sind zum Zeitpunkt des Schreibens noch unklar, aber dies wird sich sehr, sehr bald ändern, da RedSec angeblich im Laufe des heutigen Tages, am 28. Oktober, wahrscheinlich um 15:00 Uhr GMT/16:00 Uhr MEZ, veröffentlicht wird.

Freust du dich auf das Battlefield Battle Royale oder interessierst du dich mehr für die reguläre Multiplayer-Kriegsführung?