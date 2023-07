Der Redfall-Entwickler schien sich wieder auf Einzelspieler-Spiele zu konzentrieren

HQ

Arkane war schon immer für seine einzigartigen, intelligenten und gut gemachten Einzelspieler-Abenteuer wie Dishonored und Prey bekannt. Trotzdem beschloss Arkane Austin, mit Redfall, einem Multiplayer-Abenteuer, das im Mai veröffentlicht wurde, etwas anderes auszuprobieren.

Leider war das Spiel bestenfalls unausgegoren und es fehlten versprochene Features, es gab einige schlechte Ideen und wurde letztendlich als Enttäuschung angesehen. Und es scheint, als hätte das Team das Memo erhalten, da ihre neueste Stellenausschreibung stark impliziert, dass Arkane Austin wieder das tut, worin sie wirklich gut sind.

Wie IdleSloth84_ auf Twitter bemerkt hat, sucht das Studio derzeit nach einem leitenden technischen Ingenieur, was uns einige Hinweise darauf gibt, was sie als nächstes tun, da es heißt, dass die Person, die sich bewirbt, "Vertrautheit mit Einzelspieler-Action-RPGs und immersiven Sims" haben sollte. Es wird auch erwähnt, dass das nächste Projekt ein AAA-Spiel ist, also scheint es, als hätten Bethesda und Microsoft ihr Vertrauen in das Studio nicht verloren.