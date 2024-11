Der Realismus in Grand Theft Auto VI wird die Leute umhauen, so ein ehemaliger Rockstar-Mitarbeiter.

HQ

Es ist nicht so, dass Grand Theft Auto VI noch mehr Hype braucht, als es bereits hat. Aber das hat einen ehemaligen Rockstar-Mitarbeiter nicht davon abgehalten, die Werbetrommel zu rühren und das derzeit am meisten erwartete Spiel der Welt zu loben. Diese Person, die zuvor sowohl an Red Dead Redemption 2 als auch an Grand Theft Auto V gearbeitet hat, verrät, dass jeder Aspekt des neuen Spiels auf elf gedreht wurde. Alles fühlt sich viel realistischer an, und es wird die Leute umhauen.

"Jedes Element des Spiels entwickelt sich weiter, um es realistischer zu machen. Es wird die Leute umhauen. Ich denke, sie haben die Messlatte wieder höher gelegt."

Alles, was wir tun können, ist zu hoffen, dass es wahr ist, und es wird spannend sein zu sehen, wie sich das Grand Theft Auto VI -Erlebnis im Vergleich zu den vorherigen Titeln schlägt, vor allem, wenn man bedenkt, dass Rockstar viele seiner ehemaligen Schlüsselspieler verloren hat.

