Der Realfilm Naruto besetzt das Haupttrio

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Der Live-Action-Naruto-Film kommt offiziell voran, da Regisseur Destin Daniel Cretton und Lionsgate die Vorproduktion vorantreiben, indem sie nach dem ikonischsten Ninja-Trio aus dem ursprünglichen Manga und Anime suchen. Naruto, Sasuke und Sakura werden besetzt, während Cretton eine weltweite Suche nach jungen Schauspielern für die aufstrebenden Ninjas startet.

Laut Narutos offizieller Website sagte Cretton zum Beginn der Casting-Suche: "Kishimotos Geschichten haben Generationen von Fans auf der ganzen Welt inspiriert. Es ist mir eine Ehre, diese Welt und ihre Figuren zum ersten Mal als Realfilm auf die große Leinwand zu bringen. Ich bin begeistert, die erstaunliche Welt von Naruto zum Leben zu erwecken, indem ich diese globale Casting-Suche starte, um die Mitglieder von Team 7 zu finden!"

Masashi Kishimoto, der Schöpfer von Naruto, äußerte sich ebenfalls dazu, dass Narutos Live-Action-Film in der Vorproduktion weiter voranschreitet. "Im Moment geschehen für mich Wunder eines nach dem anderen. Mein Werk, Naruto, wird tatsächlich als Hollywood-Film verfilmt! Und ein weiteres Wunder ist, dass Destin Daniel Cretton den Film inszenieren wird – ich kann es immer noch kaum glauben! Bei so vielen Wundern, die sich anhäufen, hoffen wir auf noch mehr. Ich freue mich auf die wundersame Begegnung mit den leidenschaftlichen und wunderbaren Schauspielern! Ich kann es kaum erwarten, die Figuren im Film kennenzulernen!"

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum oder Veröffentlichungsfenster für den Naruto-Realfilm, da es so aussieht, als würden Cretton und Co. sich Zeit nehmen, um die richtige Besetzung zu finden. Die Besetzung der anderen Schauspieler für die Live-Action-Naruto-Serie erfolgt in Chargen, aber zuerst dreht sich alles um das Haupttrio.