Der Realfilm Call of Duty wird im modernen Warfare Universum spielen

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Könnte Captain Price bald sein Theaterdebüt geben? Das ist jetzt durchaus möglich, da Peter Berg, der Regisseur des Live-Action-Films Call of Duty Movie, angekündigt hat, dass der Film im Modern Warfare-Universum spielen wird, das später in diesem Jahr erweitert wird, wenn Call of Duty: Modern Warfare IV im Oktober erscheint.

Die Information wurde von Berg während des Fanatics Fest am Wochenende in New York City bestätigt, weitere Details wurden jedoch geheim gehalten. Das bedeutet, dass zwar nun die Tür für Price, Ghost, Soap und die anderen ikonischen Mitglieder von Task Force 141 in eine Realverfilmung umgewandelt werden kann, es aber noch nicht bestätigt ist, ob dies geschehen wird.

Was wir darüber hinaus wissen und schon seit einiger Zeit wissen, ist, dass der Call of Duty Movie gemeinsam von Taylor Sheridan, der Schöpferin von Yellowstone, Sicario und Lioness geschrieben wird und dass der Film am 30. Juni 2028 weltweit Premiere feiert.