Der RB20 von Red Bull hat ebenfalls die Lego Technic-Behandlung erhalten

Während heutzutage jedes Formel-1-Team und -Auto eine Lego-Variante hat, haben nur eine Handvoll komplexere Technic Alternativen. Dieses Projekt begann mit McLaren, wurde dann auf Mercedes-AMG ausgeweitet, bevor Ferrari vor ein paar Wochen die Behandlung erhielt, und jetzt folgt auch Red Bull diesem Beispiel.

Lego hat angekündigt, dass der RB20 in ein Technic Modell umgewandelt wird. Bei diesem Auto handelt es sich um das aktuelle Red Bull -Modell, das versucht, die Constructors' Championship des Teams zu verteidigen, wenn auch erfolglos. Es ist jedoch ein Meisterauto, da Max Verstappen in der letzten Woche zum vierten Mal in Folge zum Driver's Champion gekrönt wurde, wobei alle dieses Auto sozusagen als seine bevorzugte Waffe einsetzten.

Das RB20 Technic -Set wird am 1. März 2025 auf den Markt kommen, wenn es veraltet sein wird, da die Saison 2025 fast begonnen hat und Red Bull das enthüllt und auf den Markt gebracht hat, was wahrscheinlich als RB21 bezeichnet wird. Wenn Sie dieses Team unterstützen und beabsichtigen, dieses Modell zu übernehmen, müssen Sie Folgendes wissen.

Er hat eine Höhe von 15 cm, eine Länge von 64 cm und eine Breite von 25 cm. Er verfügt über ein 2-Gang-Getriebe und einen V6-Motor mit beweglichen Kolben und einer sich drehenden MGU-H-Einheit, Pirelli-bedruckte Reifen, originalgetreue aerodynamische Merkmale und das alles für 199,99 £ / 229,99 €.

