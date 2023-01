Der Ranglistenmodus von Overwatch 2 wird einige signifikante Änderungen erfahren

HQ

Das Overwatch 2-Team hat bestätigt, dass es sich mit dem Ranglistenmodus befassen und einige wichtige Änderungen vornehmen wird, wenn das Spiel in seine dritte Saison und darüber hinaus geht.

Overwatch 2-Direktor Aaron Keller hat in einem offiziellen Beitrag über die Website des Spiels über die Probleme gesprochen. "Wir haben Feedback von Spielern erhalten, dass sich das Spiel nicht lohnend genug anfühlt und dass Spieler die gewünschten Gegenstände nicht in kurzer Zeit verdienen können. Wir werden eine Änderung in S3 vornehmen, die einige dieser Beschwerden angehen sollte", sagte Keller, nachdem er gesagt hatte, dass es eine Menge " Verwirrung" unter den Spielern um ihren wahren Rang gab und warum sie gegen andere Spieler verglichen wurden.

Es wird auch einige Änderungen an der Spielmechanik geben, wie z.B. die Kosten für ultimative Fähigkeiten. "One-Shots und frustrierende Heldenmechaniken werden in der Community und im Team viel diskutiert." Keller sagte. "Dies ist eine laufende Diskussion, aber das Thema hat viele Nuancen, die die Häufigkeit dieser Mechaniken, Kompromisse für die Verwendung, das allgemeine Leistungsniveau eines Helden, wie oft der Held gespielt wird, sowie Dinge wie die Fantasie eines Helden beinhalten."

Dies scheint sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung für Overwatch 2 zu sein, aber wir müssen sehen, welche Änderungen implementiert werden, bevor wir bestätigen können, ob sie die Probleme des Spiels beheben werden oder nicht.