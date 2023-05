Der PvE-Modus von Overwatch 2 wurde abgebrochen

HQ

Wir haben in letzter Zeit viele Entwickler scheitern sehen, wenn sie etwas Neues ausprobiert haben, und man kann bis zu einem gewissen Grad sagen, dass Blizzard sich gerade diesen Reihen angeschlossen hat.

Weil das Studio heute ein neues Entwickler-Update gestreamt hat (das Sie unten sehen können), in dem uns mitgeteilt wird, dass der lange verzögerte storybasierte PvE-Modus von Overwatch 2 abgesagt wurde. Das Nächste, was wir dem nähern, sind die storybasierten kooperativen Events, die irgendwann in diesem Sommer kommen, wenn Saison 6 beginnt. Der Grund dafür ist, dass sich die Entwickler auf das Live-Spiel konzentrieren wollen und dass der Story-Modus nicht so vorangekommen ist, wie sie es wollten. Um den ausführenden Produzenten Jared Neuss zu zitieren:

Die Entwicklung des PvE-Erlebnisses hat wirklich nicht die Fortschritte gemacht, die wir uns erhofft hatten. Das Team hat eine Reihe erstaunlicher Inhalte erstellt, so dass es großartige Missionen gibt, die wirklich aufregend sind. Es gibt brandneue Feinde, die super viel Spaß machen, und einige wirklich großartige und lächerliche Heldentalente. Aber leider ist der Aufwand, der erforderlich ist, um all das zu einem Erlebnis in Blizzard-Qualität zusammenzubringen, das wir euch liefern können, enorm, und es ist wirklich kein Ende in Sicht oder ein definiertes Enddatum, an dem wir das in die Welt hinaustragen können. Und so stehen wir vor einer weiteren schwierigen Entscheidung: Investieren wir weiterhin all diese Anstrengungen in das PvE, in der Hoffnung, dass wir es irgendwann in der Zukunft landen können, oder bleiben wir bei diesen Werten, auf die wir uns ausgerichtet haben, und konzentrieren uns auf das Live-Spiel und konzentrieren uns darauf, euch allen zu dienen? Mit allem, was wir darüber gelernt haben, was es braucht, um dieses Spiel auf dem Niveau zu betreiben, das ihr verdient, ist es klar, dass wir die ursprüngliche Vision für PvE, die 2019 gezeigt wurde, nicht umsetzen können. Das bedeutet, dass wir nicht den dedizierten Heldenmodus mit Talentbäumen, diesen langfristigen Machtfortschritt, bereitstellen werden. Diese Dinge sind einfach nicht mehr in unseren Plänen."

Story-basierte Events werden traditionelle Helden haben und nicht die neuen Fähigkeiten, das Fortschrittssystem und mehr, mit denen Blizzard die Nummer 2 hinter dem Titel rechtfertigte. Die gute Nachricht ist, dass das erste Event mit einer ganzen Reihe anderer aufregender Dinge mit Saison 6 einhergehen wird. Dazu gehören ein neuer Unterstützungsheld, das Spielerfortschrittssystem, die Heldenbeherrschung, der Flashpoint-Modus, der Schießstand, das Jubiläums-Event und mehr.

Bis dahin, wenn Saison 5 am 13. Juni beginnt, erhalten wir ein zeitlich begrenztes Event namens Questwatch, den Creator Workshop-Modus, die Rückkehr der On Fire-Anzeige und der Sommerspiele, eine filmische Enthüllung und mehr. Einen Überblick über das, was in den Staffeln 5, 6 und 7 kommt, seht ihr im Bild unten.

Was haltet ihr davon, dass Blizzard sein Versprechen nicht hält?