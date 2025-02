Der Prozess gegen Luis Rubiales geht weiter: Ehemaliger spanischer Fußballchef sagt, der Kuss auf Jenni Hermoso sei einvernehmlich gewesen

HQ

Der Prozess gegen Luis Rubiales, die ehemalige Präsidentin des RFEF (Königlicher Fussballverband Spaniens), wegen des unerwünschten Kusses, den sie der Spielerin Jenni Hermoso am 20. August 2023 nach der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft gegeben hat, die Spanien gegen England gewann, wird diese Woche fortgesetzt. Nach einer ersten Woche mit der Vernehmung von Hermoso und anderen Zeugen, war heute der erste Tag, an dem die Verdächtigen verhört wurden:

"Ich habe einen Fehler gemacht, ich habe ihn zugegeben. Das ist an dieser Stelle offensichtlich. Ich habe mich geirrt. Von da an zu sagen, dass es ein Verbrechen gibt, wie Sie sagen, ist das überhaupt nicht wahr", sagte er und räumte ein, dass er ein "institutionelleres" öffentliches Image hätte haben sollen, sagte aber, dass es einvernehmlich war. "Ich fragte sie: 'Kann ich dir einen Kuss geben?' und sie sagte: 'Okay', das ist passiert."

Rubiales fügte hinzu, dass der Kuss einfach eine freundliche Geste gewesen sei. "Ich greife ihr nicht an den Kopf, damit sie nicht wegkommen kann. Er ist liebevoll. Nach dem Kuss ging sie lachend und streichelte mich. Es ging nie darum, ein sexuelles Verlangen zu befriedigen", und sagte, dass er auch männliche Fußballer geküsst habe (obwohl er nicht erklärte, ob er sie auf die Lippen geküsst hat).

Letzte Woche, während ihrer Aussage vor Gericht, bestritt Hermoso, sie jemals um Erlaubnis gefragt zu haben. "In diesem Moment habe ich weder etwas verstanden noch gehört. Ich sah nicht, wie er mit dem Mund irgendeine Frage stellte. Sie fasste mich überschwänglich an den Kopf", erinnerte sie sich. "Ich konnte zu keinem Zeitpunkt antworten. Es fühlte sich aus dem Zusammenhang gerissen an, mein Chef hat mich geküsst, und das passiert in keinem sozialen Umfeld und sollte auch nicht passieren", fügte sie hinzu, wie El País berichtete.

Rubiales ist wegen sexueller Nötigung und Nötigung angeklagt. Drei weitere ehemalige Verbandschefs, Albert Luque, Direktor des Teams; Jorge Vilda, Trainer; und Rubén Rivera, der Chef des Marketings, müssen sich ebenfalls wegen Nötigung verantworten und werden morgen aussagen.