Der Prozess gegen Jonathan Majors wegen häuslicher Gewalt wurde zum zweiten Mal verschoben

HQ

Anfang dieses Jahres wurden Disney und Marvel Studios von massiven Kopfschmerzen heimgesucht, als Jonathan Majors, der Schauspieler, der angezapft worden war, um den nächsten großen Bösewicht der Marvel Cinematic Universe zu spielen, Kang the Conqueror, wurde in New York City wegen häuslicher Gewalt verhaftet, die von seiner ehemaligen Partnerin eingereicht worden war. Seit diesem Ereignis hat Majors' Anwaltsteam die Anschuldigungen zurückgewiesen, aber das hat den Schauspieler nicht davon abgehalten, vor Gericht erscheinen zu müssen... irgendwann.

Und wir sagen das, weil, wie Deadline berichtet, der Prozess von Majors wegen häuslicher Gewalt zum zweiten Mal verschoben wurde. Dies geschah, nachdem gestern eine kurze Anhörung stattgefunden hatte, die den 15. September als neuen Termin für ein weiteres kurzes Treffen festlegte, bevor tatsächlich ein neuer Prozesstermin festgelegt wird.

Dem Bericht zufolge ist die Staatsanwaltschaft bereit für den Prozess, aber die Verteidigung hat geschrieben, um "Mängel" in dem Fall zu äußern, weshalb der Prozess erneut verschoben wurde.

Wann immer der Prozess stattfindet, wird Majors versuchen, seine Unschuld zu beweisen, oder ihm drohen bis zu 12 Monate Gefängnis, wenn er für schuldig befunden wird.