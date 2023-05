Der Prozess gegen Jonathan Majors hat begonnen, ihm drohen bis zu einem Jahr Gefängnis

HQ

Ende März geriet Jonathan Majors, einer der größten neuen Stars Hollywoods, plötzlich in einen Rechtsskandal, als er von seiner damaligen Freundin beschuldigt wurde, sie missbraucht zu haben. Der Schauspieler, der dank seiner Arbeit sowohl in den Creed- als auch in den MCU-Filmen zu einem bekannten Namen geworden ist, leugnete schnell die Schuld, aber Textnachrichten zwischen ihm und dem Ankläger, die öffentlich veröffentlicht wurden, heben eine weitaus dunklere Seite von Majors hervor, als die Fans kennengelernt haben.

Im Zuge des Aufruhrs hat er mehrere Rollen verloren und Majors Zukunft als Bösewicht Kang the Conqueror im Marvel-Universum ist nun ebenfalls in Gefahr. Die Situation wurde auch durch die Tatsache verschärft, dass mehrere andere Frauen Vorwürfe erhoben haben und nun der Prozess in New York begonnen hat, der höchstwahrscheinlich die Karriere des Schauspielers bestimmen wird. Sollte Jonathan Majors verurteilt werden, droht ihm bis zu einem Jahr hinter Gittern.

Nach den heutigen ersten Anhörungen gab die Anwältin von Majors, Priya Chaudhry, eine kurze Erklärung zur Situation ab und hatte Folgendes zu sagen:

"Anstatt die Anschuldigungen angesichts der klaren Lügen der Frau zurückzuweisen, hat die Staatsanwaltschaft die Anklage an die neuen Lügen der Frau angepasst. Um es klar zu sagen, es gibt keine neuen Anklagen gegen Herrn Majors."

Chaudhry betonte auch, dass die Anschuldigungen gegen Majors mit einer Hexenjagd verglichen werden könnten, ohne dass eine Wahrheit dahinter steckt.

"Das Strafjustizsystem ist von expliziten und impliziten Vorurteilen durchdrungen. Als Mr. Majors einem weißen Polizisten die Verletzungen zeigte, die die Frau ihm zugefügt hatte, schlug der weiße Polizist Mr. Majors ins Gesicht und verspottete ihn und sagte, wenn der Polizist Mr. Majors schlagen würde, würde der Polizist ihm nicht den Finger brechen. Keiner der anwesenden weißen Offiziere untersuchte den Angriff auf Mr. Majors. Schlimmer noch, die Staatsanwaltschaft hat keine Absicht bekundet, Anklage gegen die Frau zu erheben oder auch nur die Wahrheit zu untersuchen."

Natürlich hoffen wir, dass die richtige rechtliche Entscheidung getroffen wird und der nächste Termin für den Prozess der 13. Juni sein wird.

Was denken Sie über die Situation?