Der Prozess gegen Carlo Ancelotti beginnt: Ihm drohen wegen Steuerhinterziehung fast fünf Jahre Haft

12 Stunden nach dem Sieg von Real Madrid über Real Sociedad und dem Einzug ins Finale der Copa del Rey sitzt Carlo Ancelotti auf der Angeklagtenbank des Provinzgerichts von Madrid, wo Ancelotti verdächtigt wird, zwei Steuerdelikte in Höhe von über einer Million Euro begangen zu haben. Die Staatsanwaltschaft fordert vier Jahre und neun Monate Gefängnis.

Der Prozess hat am Mittwoch begonnen, und der italienische Manager hat auf nicht schuldig plädiert und erklärt, dass er nie die Absicht gehabt habe, Betrug an der Staatskasse zu begehen, und dass alle seine Steuerangelegenheiten von seinen Beratern erledigt worden seien. Dem italienischen Trainer wird vorgeworfen, im Jahr 2014 386.361 Euro und im Jahr 2015 675.718 Euro hinterzogen zu haben, in seinen ersten beiden Jahren als Trainer bei Real Madrid.

Konkret steht Ancelotti im Verdacht, seine Bildrechte nur an Unternehmen mit Sitz außerhalb Spaniens übertragen zu haben, um Steuern zu hinterziehen. Laut dem Manager schlug ihm Real Madrid das vor, er fragte dann seinen Berater "und danach bin ich nie mehr auf die Sache eingegangen, weil mir alles richtig erschien. Ich hätte nicht gedacht, dass es Betrug sein könnte, obwohl ich denke, dass die Dinge nicht so korrekt waren, wenn ich hier bin", fügte er hinzu (via EFE).

Der Prozess wird voraussichtlich zwei Tage dauern, je nachdem, ob sich der Angeklagte mit der Staatsanwaltschaft auf die Zahlung einer Geldstrafe einigt, damit er nicht ins Gefängnis kommt, was in solchen Fällen häufig vorkommt, die für Fußballer nicht ungewöhnlich sind, wie es bei Fällen wie Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Xabi Alonso und Jose Mourinho der Fall war.