Der Prozess des Jahrhunderts beginnt am 28. August mit der Veröffentlichung von Coyote vs. Acme

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Die Geschichte hinter dem Film Coyote vs. Acme ist eine der bizarrsten in der Geschichte des modernen Kinos, und doch sieht es so aus, als würde er doch ein glückliches Ende haben.

Ursprünglich gefilmt, fertiggestellt und für die Veröffentlichung im Jahr 2023 bereit, legten die Besitzer bei Warner Bros. Discovery das Stück auf Eis und beanspruchten einen Steuerabzug von 30 Millionen Dollar, und zu diesem Zeitpunkt deutete alles darauf hin, dass kein Mensch (oder Zeichentrickfigur) jemals wieder davon hören würde. Und dann geschah das Wunder.

Eine Social-Media-Kampagne und der ständige Vorstoß der Schöpfer führten dazu, dass WB die Schublade öffnete und die Suche nach einem neuen Verleiher für den Film ermöglichte, bis Ketchup Entertainment im März letzten Jahres auftauchte und das Rennen um die Veröffentlichung von Coyote vs. Acme begann. Und heute haben wir den offiziellen Trailer der Comedy erhalten.

Mit Animation gemischt mit Live-Action-Schauspielern – in jenem fantastischen Subgenre, das von Wer hat Roger Rabbit errüttet – folgt die Handlung einem Wile E. Coyote, der vom Road Runner ständig besiegt wird und schließlich beschließt, sich an der Firma zu rächen, die ihm alle fehlgeschlagenen Geräte verkauft hat, Versuch um Versuch. Dafür wird er die Hilfe eines Anwalts in Anspruch nehmen, der sich auf Rechtsstreitigkeiten gegen das angeschlagene Unternehmen Kevin Avery und allerlei Looney-Tunes-Charaktere als besondere Gäste spezialisiert hat.

Obwohl diese Prämisse nicht besonders interessant klingt, ist die Wahrheit, dass uns der Trailer schon ein paar Mal zum Lachen gebracht hat – also notiere den 28. August in deinem Kalender, wenn du eine der lustigsten Veröffentlichungen des Sommers sehen willst.