Der Protagonist von Star Wars Jedi: Survivor ist Cameron Monaghans Lieblingscharakter

HQ

Cameron Monaghan ist wahrscheinlich am besten für seine Darstellung des Ian Gallagher bekannt, eine Rolle, die er in allen elf Staffeln von Shameless spielte, aber er hat auch andere gute Leistungen erbracht. Uns Gamern ist er aber wohl am besten als Cal Kestis bekannt, der Jedi-Lehrling, der in Star Wars Jedi: Fallen Order und dessenStar Wars Jedi: Survivor Nachfolger nur knapp der brutalen Order 66 entkam.

Aber welche von all den Figuren, die er gespielt hat, ist Monaghans Lieblingscharakter? Während einer Fan-Vorführung für die kommende Miniserie Lego Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past (danke GeekTyrant) kommentierte er dies wie folgt über das Spielen einer Lego-Version von Cal Kestis:

"Unsere Spiele sind in der Regel für ein älteres Publikum, und Cal ist normalerweise in großer Gefahr und Existenzangst, wie ich sagen würde. Es war schön, ein bisschen Spaß mit ihm zu haben und eine ziemlich unbeschwerte Zeit zu haben."

Und es scheint, als ob er es ernst meint, denn von all seinen Rollen scheint der Star Wars-Held sein Favorit zu sein:

"Er ist mit Sicherheit einer meiner Lieblingscharaktere, wenn nicht sogar mein Lieblingscharakter, den ich je spielen durfte, und es ist eine wahre Freude, ihn an einen anderen Ort mitnehmen zu können. Es ist wirklich schön, ihn auf eine andere Art und Weise sehen zu können."

Bisher haben wir Cal noch nicht in einem gefilmten Kontext gesehen, aber wir wissen, dass er im dritten und letzten Teil der Star Wars Jedi-Trilogie zurückkehrt. Aber wann das veröffentlicht wird, müssen wir abwarten und sehen.