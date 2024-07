Der Protagonist von Alien: Rogue Incursion ist ein ehemaliger Kolonialmarine, der zum Xenomorph-Jäger wurde

HQ

In ein paar Monaten werden wir alle in der Lage sein, uns eine PS VR2-, Meta Quest 3 - oder PCVR-Kopfhörer anzuschnallen, um das furchterregende Alien: Rogue Incursion -Spiel von Survios zu erleben. Der Protagonist des VR-Spiels, das irgendwann in dieser Weihnachtszeit im Rahmen der San Diego Comic-Con debütieren soll, wurde bestätigt.

Dieser Charakter, der als Zula Hendricks bekannt ist, wird als "furchtloser Ex-Kolonialmarine, der zum ultimativen Xenomorph-Jäger wurde" beschrieben, was zu implizieren scheint, dass wir weniger Probleme haben werden, den Xenomorph-Befall aufzunehmen und zu entfernen, als es beispielsweise in Alien: Isolation der Fall war.

Um Hendricks in Aktion zu sehen, schaut euch den neuen Trailer zu Alien: Rogue Incursion unten an, um einige der Werkzeuge zu sehen, die sie in ihrer Tasche hat, um mit den schrecklichen Sci-Fi-Monstern fertig zu werden.