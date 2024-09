Der Protagonist Buck aus Halo 3: ODST erhält eine limitierte Statuette

HQ

Obwohl es als eine Art Spin-off angesehen wird und Master Chief nicht die Hauptrolle spielte, erinnern sich viele Leute gerne an Halo 3: ODST. Es war ein etwas melancholischeres Abenteuer, in dem wir den Zorn der Covenant als normaler (naja...) Mensch in Form eines ODST-Fallschirmjägers erleben durften.

Die Kampagne war deutlich düsterer, als wir es von den Halo -Spielen gewohnt sind, und es war sogar ein Gefühl des Horrors eingebaut. Unser Protagonist war Edward Buck, und er wurde auf den von Außerirdischen verseuchten Straßen von New Mombasa völlig allein gelassen.

Jetzt wird er mit einer eigenen Statuette geehrt, von der nur 2.000 Stück hergestellt werden. Das 23 Zentimeter große Stück wurde von Dark Horse Comics und Bigshot Toyworks erstellt und kann nur bei der Xbox Gear Shop bestellt werden. Wir gehen davon aus, dass es ziemlich bald ausgehen wird, aber wenn Sie eines möchten, können Sie es unter diesem Link bestellen, es wird am 17. November verschickt, damit Sie es rechtzeitig zu Weihnachten bekommen können. Der Preis beträgt 127,95 € / 106,95 £ und Sie können sich die Schönheit unten ansehen.