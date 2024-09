Der Proof-of-Concept der TV-Serie Untitled Goose Game ist so seltsam, wie man es erwarten würde

HQ

Als Untitled Goose Game debütierte und zu einer großen Indie-Sensation auf der ganzen Welt wurde, dauerte es nicht lange, bis Entwickler House House gefragt wurde, das Spiel in eine TV-Serienadaption zu verwandeln. Es fing an, sich auf ein paar bedeutungsvolle Arten zu bewegen, und dann, bald darauf, verstummte alles, bis zu dem Punkt, an dem es im Grunde genommen tot im Wasser bestätigt wurde.

Jetzt, Jahre nach diesem ganzen Prozess, hat House House auf YouTube einen Proof-of-Concept für die Serienadaption von Untitled Goose Game präsentiert. Es ist ungefähr so seltsam und albern, wie man es vielleicht erwartet hätte, und scheint sich im Grunde um einen Interviewer zu drehen, der versucht, mit genau dem Bauern zu sprechen, den die Gans terrorisiert. Schauen Sie es sich unten an.