Der professionelle Dartspieler Cameron Menzies entschuldigt sich, nachdem er auf einen Tisch geschlagen und sich die Knöchel verletzt hat

Cameron Menzies, 36-jähriger schottischer Profi-Dartsspieler, schlug nach einer Niederlage bei der Darts-Weltmeisterschaft dreimal auf den Tisch und hatte Blut an den Knöcheln, das er mit dem Gesicht abwischte. Die dramatischen Szenen ereigneten sich in einem Spiel, in dem er mit 2:1 führte, aber letztlich mit 2:3 gegen den 20-jährigen Spieler Charlie Manby beim wichtigsten PDF (Professional Darts Federation) Event des Jahres verlor.

Videos hielten den Moment fest, in dem Menzies zunächst versucht, ein Sparklet mit der Hand zu stoppen, dann dreimal auf die Hand schlägt, bevor er dem Spieler salutiert und sich bei der Menge entschuldigt, die zu buhen beginnt.

Menzies schickte später eine Entschuldigung: "Es tut mir leid, dass ich so reagiert habe. Das ist keine Entschuldigung, aber ich hatte in letzter Zeit viele Dinge im Kopf, und ich denke, am Ende wurde es einfach zu viel."

"Es war keine leichte Zeit für mich, da mein Onkel Gary kürzlich verstorben ist. Ich sah ihn vier Tage vor seinem Tod und er warf ihm einen Blick zu, der ihm sagte, dass er an mich dachte. Er hat mich wie einen Sohn behandelt. Hätte ich das Spiel gegen Charlie gewonnen, wäre mein zweites Spiel am Tag von Garys Beerdigung gewesen, und das ist mir in den letzten Tagen nicht entgangen.

Ich sage es nochmal, das ist keine Entschuldigung für das, was ich auf der Bühne getan habe. Es war das Falsche und ich möchte nicht, dass es Charlie etwas nimmt. Er spielte gut und verdiente seinen Sieg. So möchte ich nicht, dass die Leute mich sehen. Ja, ich kann manchmal emotional werden, aber nicht so, und das war nicht richtig."

Menzies, dessen bestes Ergebnis bei der Weltmeisterschaft das Halbfinale 2022 ist und der zwei Players Championship-Titel gewonnen hat, konnte seine Frustration nicht verbergen, als er zum zweiten Mal in Folge in der ersten Runde der Meisterschaft ausgeschieden ist. Er verlor außerdem in der ersten Runde, brach letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft aus und verließ im Dezember 2024 weinend den Platz.