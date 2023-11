Der Produzent von Squid Game: The Challenge scheint die Bedeutung der Originalserie nicht zu verstehen

HQ

Wenn Sie sich nicht gerade ein sauberes Loch in den Kopf gebohrt haben, werden Sie wahrscheinlich verstehen, dass die Fernsehserie Squid Game aus dem Jahr 2021 eine Kritik an der modernen kapitalistischen Gesellschaft und unserem ungläubigen Fokus auf Geld enthält.

Das bedeutete, dass Squid Game: The Challenge - eine Reality-TV-Serie, in der die Leute einfach die lustigen Partyspiele aus der Show für Millionen von Dollar spielen - ziemlich viel Kritik erhielt, da sie genau das zu tun schien, wovor die Show zu warnen versuchte.

Tim Harcourt, ausführender Produzent von Squid Game: The Challenge, scheint jedoch nicht zu glauben, dass die antikapitalistische Agenda der Serie eine so große Sache war. "Für uns ist die antikapitalistische Allegorie nur ein sehr kleiner Teil von Squid Game", sagte er TV Guide. "Ich sage den Leuten oft, dass es in Star Wars um verwegene Rebellen geht, die ein Imperium übernehmen, aber die Leute konzentrieren sich nicht unbedingt nur darauf, dass es um Freiheit oder Antiimperialismus geht. Für uns war das ein Element."

Harcourt erklärte dann, dass er andere Themen hervorstechen sieht. "Es ging darum, wie Menschen zusammenkommen, wenn sie das Spiel gewinnen müssen", fuhr er fort (ich schätze, er muss nach dem Tauziehen aufgegeben haben). "Es ging auch darum, dass wir von Kindheit an gelernt haben, wettbewerbsfähig zu sein. Diese Spiele sind alle Spiele aus der Kindheit, und sie sind überdimensioniert und wecken diesen kindlichen Wettbewerbsgeist in jedem." Ich frage mich, ob der riesige Haufen Geld, der über den Köpfen der Leute hängt, etwas mit ihrem Wettbewerbsgeist zu tun hat, Tim.

Aber im Ernst, die Serie ist natürlich völlig subjektiv und viele Leute genießen gerade Squid Game: The Challenge auf Netflix. Hast du es dir schon angeschaut?