Der Produzent von Donkey Kong Bananza bestätigt nicht, dass Pauline in Super Mario Odyssey dieselbe ist

Fans von Zeitlinien und verketteten Erzählungen zwischen Videospielen hatten ein ziemlich intensives Wochenende, und das alles wegen der Aussagen, die der Produzent und Regisseur von Donkey Knog Bananza auf der EAD Tokyo, Kenta Motokura, über seine Protagonisten gemacht hat. Und genauer gesagt, über die Figur der Pauline.

Wie wir alle wissen, gibt es eine Pauline in einer prominenten Rolle in Super Mario Odyssey, dem Vorgängerwerk des Studios, das kürzlich Donkey Kong in 3D nach 26 Jahren ohne neue Veröffentlichungen wiederbelebt hat. Es scheint, dass die Theorien, dass die junge Pauline in DK Bananza und die erwachsene Pauline in Super Mario Odyssey ein und derselbe Charakter sind, nun erschüttert werden. Motokura hat sich in einem Interview mit Famitsu ziemlich schwer fassbar darüber geäußert. Dem Wortlaut nach sagte er folgendermaßen:

"Das ist... Sicher, die Entwickler haben eine Prämisse, aber es tut mir leid. Ich würde mich freuen, wenn du es dir vorstellst."

Wenig später, als sie genau nach den Dialogen und Geschichten gefragt wird, die die 13-jährige Pauline im Spiel erzählt, wo sie oft ihre Großmutter erwähnt, scheut sich Motokura erneut zu erklären : "Sorry, das auch... "

Dass nicht offen bestätigt wird, dass es sich um dieselbe Person handelt, würde die Idee von Donkey Kong Bananza als Prequel zu Super Mario Odyssey zunichte machen, aber die Fans haben bereits Möglichkeiten, diese Lücken zu füllen. Anscheinend ist eine der Theorien, die jetzt an Fahrt gewinnt, dass Bananzas Paulines "Oma" in Wirklichkeit dieselbe Pauline aus dem ursprünglichen Donkey Kong ist, die von Jumpman (in dieser Theorie wäre das der Großvater von Mario und Luigi!) vor einem riesigen, wütenden Kong gerettet wird, der niemand anderes als Cranky Kong wäre. Auf diese Weise würde es sich mit der Vergangenheit verbinden. Und eine Pauline aus der Zukunft, vielleicht eine Tochter von DKs jungem Freund, würde Sängerin und Bürgermeisterin von New Donk werden.

