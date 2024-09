Der problematische Boeing Starliner hat am Wochenende zu sprechen begonnen...

HQ

Wahrscheinlich haben Sie in letzter Zeit ein wenig über den Boeing Starliner gehört, vor allem, weil es das Raumschiff war, das ein paar Astronauten zur Internationalen Raumstation brachte und dann effektiv kaputt ging und sie nicht nach Hause bringen konnte. Dies wurde zu einer großen Geschichte, da die Astronauten nur ein paar Tage außerhalb des Planeten sein sollten und aufgrund der Häufigkeit, mit der Astronauten zwischen der Erde und der ISS pendeln, dort bis Anfang 2025 festsitzen könnten.

Aber wie auch immer, zurück zum problematischen Starliner. Am Wochenende hörte man, dass die Raumsonde seltsame sonarähnliche Geräusche ausstieß, Geräusche, von denen niemand herausfinden konnte, was sie waren oder warum sie überhaupt ausgestrahlt wurden. Der Sound ist definitiv etwas, das man in einem Science-Fiction-Horrorfilm hören würde, und wenn Sie uns nicht glauben, können Sie hier vorbeigehen, um sich den Ton anzuhören.

ArsTechnica berichtete zuerst über die Geräusche, die laut NASA inzwischen als aufgehört bestätigt wurden und von denen angenommen wurde, dass es sich nur um Lautsprecherrückkopplungen handelte. Wenn jedoch in den kommenden Tagen eine außerirdische Flotte in der Erdumlaufbahn auftaucht, können wir nicht sagen, dass wir nicht gewarnt wurden...

