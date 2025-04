Der Pro Controller für Switch 2 ist von Spiel zu Spiel programmierbar

HQ

Wir konnten euch bereits über den neuen Pro Controller für Switch 2 berichten, der vor allem durch seinen stolzen Preis aufgefallen ist, aber grundlegend überarbeitet wurde und von Nintendo intern als "Gipfel aller Controller" bezeichnet wird.

Wie Sie vielleicht wissen, verfügt es über zwei zusätzliche Tasten auf der Rückseite, die beide programmierbar sind - GL und GR - und jetzt erfahren wir über NintendoLife, dass die Funktion vielseitiger ist, als wir dachten. Sie können verschiedene Profile für verschiedene Spiele erstellen. Als sie den Senior Vice President of Product Development & Publishing von Nintendo of America interviewten, erzählte er uns:

"Für mich persönlich ist eine Sache, die ich dort automatisch neu zuweist, das Einklicken von Sticks. Das habe ich noch nie gemocht. Das liegt daran, dass ich so ein stressiger Gamer bin, dass ich wahrscheinlich sowieso zu viel Kraft auf diese Dinge aufwende. Ich bin der Typ, der plötzlich in die Hocke geht. Das liegt daran, dass ich den linken Stick eingeklemmt habe. Also werde ich wahrscheinlich in diese Schaltflächen gehen, um sie neu zuzuordnen.

Das Schöne daran ist, dass Sie in der Lage sein werden, Ihre Controller-Einstellungen nach Spiel und Profil abzubilden. Sobald Sie also das Ding perfekt haben, wenn Sie das nächste Mal das Spiel starten, wenn Sie es als Sie starten, wird Ihr Profil gespeichert. Es wird genau die Erfahrung sein, die du dir wünschst."

Ordentlich und eine Funktion, die hoffentlich den Prozess der Neuzuordnung von Controllern reibungsloser machen wird.