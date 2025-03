Der Prinzessin und der Frosch-Star ist "zutiefst enttäuscht" über die Absetzung der Disney+-TV-Serie

HQ

Disney hat kürzlich beschlossen, eine ernsthafte Änderung in Bezug auf seine Originalproduktionen für seine Streaming-Plattform Disney+ vorzunehmen. Der Produktionsriese beschloss, einen Schritt zurück von umfassenden und langen Inhalten für die Plattform zu machen, insbesondere wenn es um Projekte von Disney Animation geht. Das bedeutete, dass ein unmittelbares Opfer eine Princess and the Frog -Serie war, die als Tiana bekannt war und nach Jahren der Entwicklung eingestampft und stattdessen in ein Kurzschlussprojekt verwandelt wurde.

Jetzt, da sich der Staub über diese Veränderung gelegt hat, hat Anika Noni Rose, bekannt als die Stimme von Tiana im Film von 2009 und im kommenden TV-Projekt, auf Instagram ihre Gedanken über die ganze Tortur geteilt und wie sie sie " zutiefst enttäuschend" findet.

Rose erklärte: "Auch ich bin zutiefst enttäuscht, dass die Fortsetzung von Tianas Reise in Serienform abgebrochen wurde. Die Serie hat lange auf sich warten lassen und alle beteiligten Kreativen haben viel wunderbare Arbeit geleistet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die langjährige Verfechterin Jenn Lee, unsere wunderbare Autorin/Regisseurin Joyce Sherri, einige fabelhafte Animatoren und ein fantastisches Musikteam.

"So schmerzhaft es auch ist, dass alles, in das man sein Herz und seine Seele gesteckt hat, vorzeitig beendet wird, meine Hoffnung ist, dass, wenn das, was jetzt ein 'Tiana Special Event' sein soll, ausgestrahlt wird, dass ihr alle wunderschönen, liebevollen, loyalen Fans, die sich nicht nur für die Serie, sondern auch für eine Fortsetzung von 'Prinzessin und der Frosch' eingesetzt haben, einschalten. Und wenn ich sage, dass du einschalten sollst, meine ich, erzähle es deinen Freunden, deiner Familie, deinen Kollegen, deinen Babysittern; Erzählen Sie all den Menschen, die Sie kennen, die Prinzessin Tiana, Naveen, Louis, Charlotte, Mama Odie und die Magie, die sie im Laufe der Jahre gemeinsam geschaffen haben, geliebt haben, und stellen Sie sicher, dass Sie zuschauen. Zeigen Sie Ihre Liebe und Ihr Verlangen in den Zahlen. Machen Sie diesen Wunsch zu einer unbestreitbaren und realen Sache.

"Bis dahin werden wir weiter hart daran arbeiten, Ihnen die schönsten Inhalte zu bieten, die wir können."

Disney hat kürzlich auch beschlossen, die Produktion mehrerer geplanter Marvel-Shows zu pausieren, was eine ernsthafte Anpassung an die Art und Weise zeigt, wie das Unternehmen seine Streaming-Plattform unterstützt und erweitert.

Stimmen Sie Rose zu oder glauben Sie, dass die Absage von Tiana eine kluge Entscheidung von Disney war?