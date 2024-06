Der Premierentermin für die Fortsetzung des Super Mario Bros.-Films steht fest

HQ

Los geht's! Nintendo hat endlich das Veröffentlichungsdatum fürThe Super Mario Bros. Movie die Fortsetzung bestätigt, den Nachfolger des letztjährigen Monster-Blockbusters, der fast 1,4 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen einspielte.

Es war Shigeru Miyamoto selbst, der die Gelegenheit nutzte, um ein wenig über Nintendos X-Account zu tratschen, wo er enthüllte, dass der Film (der den offiziellen vollständigen Titel noch nicht kennt) am 24. April 2026 in Japan Premiere feiern wird.

Per Übersetzung erklärte Miyamoto: "Hallo, hier ist Miyamoto. Wir werden heute Abend eine Nintendo Direct übertragen, aber vorher möchte ich eine Ankündigung machen. Der Veröffentlichungstermin für den neuen Super Mario-Animationsfilm in Japan wurde auf den 24. April 2026 festgelegt. Wir arbeiten mit dem Illumination-Team zusammen, um daraus einen unterhaltsamen Film zu machen, also freuen Sie sich bitte weiterhin darauf."

Freust du dich auf den nächsten "The Super Mario Bros."-Film?