Der Predator jagt drei der besten Krieger der Menschheit im neuesten Stand von Predator: Killer of Killers

Nach dem fabelhaften Prey hat Regisseur Dan Trachtenberg anscheinend einen Blankoscheck erhalten, um die Welt von Predator weiter zu verfolgen und zu erweitern, so sehr, dass die Live-Action und die erwartete Predator: Badlands im November erscheinen und davor, in nur wenigen Wochen, auch der animierte Predator: Killer of Killers erscheint.

Da dieser Anthologiefilm fast da ist und auf Hulu debütieren soll (also wahrscheinlich Disney+ für Regionen ohne diesen Dienst), ist ein neuer Trailer eingetroffen, der weiter zeigt, wie die furchterregende außerirdische Spezies bei drei verschiedenen Gelegenheiten auf die Erde gekommen ist, um gegen drei der besten Krieger der Menschheit anzutreten. Der Trailer zeigt, dass die Action im Norden beginnt und die Predator gegen einen Wikinger kämpfen, bevor sie in den Fernen Osten wechseln, um einen Shinobi als Ziel zu sehen, bevor sie schließlich in die Zeit vor etwa 80 Jahren in Europa wechseln, wo ein Kampfpilot ums Überleben kämpft.

Den neuesten Blick sehen Sie unten unter Predator: Killer of Killers, alles vor dem Premierentermin am 6. Juni.