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Wir sind weniger als 24 Stunden von der Öffnung der Stimmzettel bei den Präsidentschaftswahlen von Real Madrid entfernt, zwischen zwei Kandidaten: dem amtierenden Präsidenten Florentino Pérez (der Mourinho, Konaté, Dumfries angekündigt hat und Berichten zufolge Michael Olise in einem 150-Millionen-Euro-Deal gewinnen will) und Enrique Riquelme (der vor dem Notar versprochen hat, Erling Haaland und Rodri mitzubringen, falls er gewählt wird).

Riquelme hat außerdem einige Namen für sein Sportprojekt bekannt gegeben: Raúl González als Sportdirektor, Fernando Hierro als Direktor der Jugendmannschaft, Iker Casillas in einer nicht näher genannten Rolle und der erfahrene Vicente del Bosque als Berater.

Und sein letzter Name war ein großer: Er möchte Jürgen Klopp holen, den renommierten Trainer, der ehemals bei Liverpool und Borussia Dortmund war, der 2024 seine Trainerkarriere aufgab und bei Red Bull arbeitet. Klopp ist seit einem Jahr ein begehrter Name bei den Fans von Real Madrid, und Riquelme hat versprochen, ihn zu holen: "Wenn die Mitglieder mir diesen Sonntag ihr Vertrauen schenken, wird Raúl González Blanco am kommenden Montag, den 8. Juni, Jürgen Klopp kontaktieren, um persönlich unser Sportprojekt und unseren Wunsch zu vermitteln, dass er von der Bank aus eine neue Ära für Real Madrid anführt." sagte der Kandidat in einer Pressemitteilung.

Obwohl Klopp mehrfach geäußert hat, dass er kein Interesse hat, als Trainer zurückzukehren, sagte Riquelme: "Es gibt nur ein Real Madrid. Es gibt nur eine Institution, die Tradition und Zukunft, Werte und Ehrgeiz, Leidenschaft und Exzellenz vereinen kann", und sein Engagement, falls er zum Präsidenten gewählt wird, besteht darin, "sich mit den Besten zu umgeben".