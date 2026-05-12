Der Präsident von Real Madrid, Florentino Pérez, kündigt Neuwahlen an und sagt in einer bizarren Pressekonferenz, dass er nicht zurücktreten werde

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Real Madrid hielt am Dienstag eine Dringlichkeitssitzung ab, und um 18:00 Uhr MESZ veranstaltete Vereinspräsident Florentino Pérez eine Pressekonferenz, in der er ankündigte, dass er Wahlen ausruft. Für die Wahlen ist kein Datum bekannt, aber sie werden drei Jahre früher stattfinden, da sie erst 2029 geplant waren (Pérez gewann die Wahlen 2025, da er der einzige Kandidat war).

Doch weit davon entfernt, sich nach zwei tropallosen Saisons und mehreren (bestätigten) Berichten über Unruhen in der Kabine selbst zu kritisieren, begann Pérez seinen Auftritt damit, Schlagzeilen und Nachrichten aus der Presse vorzulesen, mit einem Reporter im Raum live zu streiten und stolz auf ihr internationales Ansehen sowie die 66 gewonnenen Trophäen im Fußball und Basketball seit seiner Übernahme im Jahr 2000 (in zwei Phasen) zu sein.

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"Ich will diesen Antimadridismus in der Presse beenden", sagte Pérez, der Manipulation und Fake News in der Presse verurteilte (einige behaupteten offenbar, er habe unheilbaren Krebs, was er bestritt) und den Fall Negreira verurteilte. "Weil wir neulich Barcelona nicht besiegt haben, wollen sie uns zerstören? Es ist eine organisierte Kampagne. Sie greifen mich persönlich an."

Pérez, der alle sportlichen Fragen ablehnte (keine Neuigkeiten über den neuen Trainer, angeblich Mourinho oder Spieler), sagt, er heiße jeden willkommen, der gegen ihn für das Präsidentenamt kandidieren möchte (Pérez hat seit 2009 die letzten fünf Wahlen ohne Gegenkandidaten gewonnen), und sagte, er wolle die Vereinsmitglieder über die Zukunft des Vereins entscheiden lassen.

"Die Leute wollen mich, deshalb spreche ich meine Worte, weil ich das nicht akzeptieren kann. Man sagt, Real Madrid sei Chaos, eine Katastrophe. Aber wir sind der prestigeträchtigste Verein der Welt. Warum wollen Journalisten den höchstgeschätzten Club angreifen? Es ist mir peinlich zu sagen, dass sie uns zum besten Präsidenten der Geschichte gewählt haben, aber das haben sie", sagte Pérez.