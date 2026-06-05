Der Präsident von Real Madrid kündigt mysteriösen Transfer von 150 Millionen Euro an: Er wird es nächste Woche versuchen, falls er wiedergewählt wird

HQ

Florentino Pérez, der seit 23 Jahren Präsident von Real Madrid ist, beginnend im Jahr 2000 und seit 2009 ununterbrochen, wird zum ersten Mal seit 20 Jahren einen Rivalen bei der Wahl haben: Enrique Riquelme, einen jungen Geschäftsmann, der versprochen hat, Erling Haaland und Rodri in seinem Sportprojekt zu verpflichten, falls er gewählt wird (auch wenn Manchester City bestritt, dass Haaland eine Austrittsklausel hat, und mit rechtlichen Schritten drohte).

Riquelmes Spiel (er versprach, allen 100.000 Real Madrid-Mitgliedern die Mitgliedschaft zu zahlen, falls er zum Präsidenten gewählt wird und die Spieler nicht kommen) wurde von seinem Rivalen Florentino Pérez beantwortet, der seine ersten drei Neuzugänge bekannt gab (Trainer José Mourinho und die Verteidiger Ibrahima Konaté und Denzel Dumfries) bekannt gab und zudem eine Primetime-TV-Show in Spanien nutzte, um seinen Plan anzukündigen: Er beabsichtigt, diesen Sommer den teuersten Transfer in der Vereinsgeschichte zu machen.

Pérez gab nicht bekannt, welchen Spieler sie zu Real Madrid holen wollen, sagte aber, dass er nicht aus der Premier League kommt und bereit ist, 150 Millionen Euro für ein neues "Galáctico" zu zahlen. "Aber zuerst reden wir mit dem Club, wir machen nicht das, was dieser Typ getan hat."

Wer könnte dieser mysteriöse Real-Madrid-Neuzugang sein?

Pérez wollte den Namen des Spielers nicht preisgeben, aber Gerüchte besagen, dass es drei Kandidaten gibt: zwei aus Paris Saint-Germain, Vitinha oder João Neves, und einen aus Bayern München, Michael Olise.

Vitinha und Neves sind Mittelfeldspieler, die Position, die der Verein ausbauen muss, und beide stammen von zwei Champions-League-Siegen mit PSG. Vitinha, 26 Jahre alt, gilt als eine der Besten seines Teams, während Neves, 21, als einer der besten jungen Spieler gilt. Unterdessen ist Olise, englischer Nationalspieler mit 24 Jahren, weniger wahrscheinlich: Der Verein braucht keine weiteren Stürmer, und Pérez selbst bestritt, es sei Olise, aber laut AS wäre er eines der Ziele...

Wenn Real Madrid es schafft, einen dieser Spieler für 150 Millionen Euro zu kaufen, wäre er der teuerste Spieler, den der Verein je gekauft hat, vor Jude Bellingham, der 2023 für 127 Millionen Euro gekauft wurde, und Eden Hazard, der 2019 für 120,8 Millionen Euro gekauft wurde.