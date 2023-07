Der Präsident von Naughty Dog geht nach 25 Jahren im Studio in den Ruhestand

HQ

Evan Wells ist wahrscheinlich kein Mann, von dem diejenigen unter Ihnen, die Gelegenheitsspieler sind, viel gesehen oder gehört haben, da er seit mehr als 15 Jahren hauptsächlich hinter den Kulissen arbeitet. Das soll nicht heißen, dass er nicht extrem wichtig war, denn er war ein entscheidender Teil der großen Erfolge von Naughty Dog und PlayStation mit Uncharted und The Last of Us. Deshalb sind die Nachrichten von heute Abend sehr interessant.

Wells hat angekündigt , dass er Ende des Jahres als Co-Präsident von Naughty Dog in den Ruhestand geht, was so klingt, als würde er nicht mehr in der Spieleindustrie tätig sein, nachdem er 25 Jahre in dem Studio verbracht hat, das uns viele Crash Bandicoot-, Jak and Daxter-, Uncharted- und The Last of Us-Spiele beschert hat.

Es wird sehr spannend sein zu sehen, ob dies zu Veränderungen bei Naughty Dog führt. 18 Jahre lang Präsident von "The Zwinger" zu sein, bedeutet offensichtlich, dass er ein sehr wichtiger Teil des Übergangs des Studios von eher cartoonartigen und kinderfreundlichen Spielen zu den ausgereiften und storyorientierten Titeln war, für die es heute bekannt ist. Er lässt es so klingen, als würde Neil Druckmann, der vor drei Jahren zum Co-Präsidenten befördert wurde, alleiniger Präsident werden, aber ich vermute, das ist vorübergehend, denn Druckmann hat bereits alle Hände voll zu tun mit einem neuen Spiel und der Entstehung von Staffel 2 von HBOs The Last of Us. Dann wäre es fast unmöglich, auch der einzige Präsident eines Studios zu sein, das an mindestens zwei anderen Spielen arbeitet. Nichtsdestotrotz, genieße deinen Ruhestand, Evan. Sie haben es sich auf jeden Fall verdient.