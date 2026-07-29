Der Präsident von D&D, Wizards of the Coast, tritt nach zwei Jahren zurück

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John Hight wird von seiner Rolle als Präsident des D&D-Besitzers Wizards of the Coast zurücktreten. Er wird seine Rolle offiziell ab dem 1. September niederlegen, wird aber auch nach seinem Weggang als Präsident weiterhin als Berater bei Wizards angestellt sein.

Hight wechselte von Blizzard zu Wizards of the Coast, wo er General Manager der Warcraft-Reihe war. Er arbeitete fast 13 Jahre bei Blizzard und war zwei Jahre lang Präsident von Wizards of the Coast, nachdem er 2024 zum Unternehmen gewechselt war.

"Nach zwei Jahren als Präsident von Wizards of the Coast verlässt John Hight diese Rolle, wirksam ab dem 1. September. Wir sind ihm sehr dankbar für seine Führung und die Beiträge, die er während seiner Amtszeit zu unseren Teams und unseren Sportarten geleistet hat. John wird Wizards weiterhin beratend unterstützen und gleichzeitig andere kreative und berufliche Möglichkeiten verfolgen, für die er brennt", sagte Wizards of the Coast in einer Stellungnahme an Gamesindustry.biz.

"Es gibt keine Veränderung an der Stärke des Zauberergeschäfts. Magic: The Gathering und Dungeons & Dragons schneiden weiterhin unglaublich gut ab, im Einklang mit unserer jüngsten Gewinnveröffentlichung, und unser kommendes Videospielprogramm 2027, einschließlich Exodus und Warlock, bleibt auf Kurs. Wir starten eine interne und externe Suche nach Johns Nachfolger und werden gegebenenfalls Updates mitteilen."

Kürzlich verzeichnete Hasbro – der Besitzer von Wizards of the Coast – eine Wertminderung von 56 Millionen Dollar, da viele seiner Videospielprojekte abgesagt wurden. Hight war ein großer Befürworter von Videospielen, die auf den IPs von Wizards basierten, wobei er Stig Asmussens Studio Giant Skull und dessen Arbeit an einem inzwischen eingestellten Action-RPG lobte.