Der Präsident des italienischen Fußballverbands gibt "Ausnahmen" bezüglich Pep Guardiolas Gehalt, falls er den Posten annimmt

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Giovanni Malagò, seit letztem Monat Präsident des italienischen Fußballverbands (FIGC), hat zugegeben, dass "finanzielle Ausnahmen" gemacht werden könnten, um Pep Guardiola als neuen Cheftrainer der italienischen Nationalmannschaft zu engagieren, wobei er auf sein Gehalt verwies, fügte jedoch hinzu, dass "es nicht sicher ist, ob seine Verpflichtung durchgehen wird", und erklärte, dass viele weitere Kandidaten in Betracht gezogen werden. sogar über Guardiola und die anderen beiden gemunkelten Namen hinaus, Roberto Mancini und Andrea Pirlo.

Malagò sprach mit dem Podcast Cronache di Spogliatoio, dass Gespräche mit Guardiola "keineswegs ein Mangel an Respekt gegenüber anderen Kandidaten sind, mit denen bereits Gespräche begonnen haben; ein weiterer Name würde den Prozess keinesfalls beeinträchtigen" (laut ESPN).

Der Präsident gab außerdem zu, dass es bei "finanziellen und haushaltspolitischen Erwägungen" kurzfristig eine Untertreibung ist, zu sagen, wir müssten den Gürtel enger schnallen. Er sagte jedoch, dass "einige Ausnahmen gemacht wurden", bezüglich des Namens, der derzeit so dominant ist", und bezog sich dabei auf Guardiolas Gehalt, das nach zehn äußerst erfolgreichen Jahren bei Manchester City und früheren Stationen bei Bayern München und Barcelona höher wäre als andere Kandidaten.

Neben Guardiola sind die beiden weiteren Kandidaten, die gemunkelt werden, Roberto Mancini, ehemaliger italienischer Cheftrainer zwischen 2018 und 2023, der 2021 die UEFA-Europameisterschaft 2020 gewann, und der legendäre ehemalige Mittelfeldspieler Andrea Pirlo, der Juventus von 2020 bis 2021 trainierte und nun für Dubai United arbeitet.

Laut ESPN möchte Guardiola jedoch tatsächlich eine Auszeit nehmen und hat das Angebot aus Italien abgelehnt. Die Azzurri sind derzeit ohne Trainer, seit Gennaro Gattuso im April zurücktrat, nachdem er sich nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren konnte.