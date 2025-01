Der Präsident des FC Barcelona sagt, der Klub habe einen "Blitzkrieg" gegen den Kamm erlitten: "Das bestätigt, dass wir mehr als ein Verein sind"

HQ

Joan Laporta, Präsident des FC Barcelona, gab am Dienstag eine Pressekonferenz, um alle Kontroversen um die Eintragungen der Spieler Dani Olmo und Pau Víctor zu erklären: Abgelehnt von LaLiga und dem spanischen Verband, weil der Verein seinen Verpflichtungen im Zusammenhang mit den strengen Finanzvorschriften der Liga nicht nachgekommen ist, die es den Vereinen nur erlauben, einen bestimmten Geldbetrag für die Gehälter der Spieler auszugeben, abhängig von ihrem Einkommen.

Dies war in den letzten drei Wochen das Hauptdiskussionsthema in der Sportwelt in Spanien, und trotz der ungünstigen Entscheidungen von LaLiga intervenierte die spanische Regierung und gewährte Barcelona eine vorsorgliche Maßnahme, die die Registrierung beider Spieler ermöglicht, während das Thema in den nächsten drei Monaten weiter untersucht wird.

In den letzten Wochen forderten viele der Gegner Laportas Rücktritt, aber heute, mit der Unterstützung der spanischen Regierung (und zwei Tage nach dem Gewinn des spanischen Superpokals), sagt Laporta, dass dies alles ein orchestrierter Angriff auf den Klub war, "auf das Wappen".

"Wenn Barça wieder auftaucht, tauchen verschiedene Akteure auf, um eine schändliche Erzählung zu liefern"

"Die Ereignisse der letzten Wochen bestätigen die Stärke von Barça und stehen im Widerspruch zu den apokalyptischen Geschichten, die in bestimmten Bereichen aufgrund von mangelndem Wissen oder böser Absicht verbreitet werden", sagte er zu Beginn der Pressekonferenz.

"Dieser Modus Operandi ist wieder passiert. Wieder einmal bin ich froh, dass es bei ihnen nicht geklappt hat. Sie sind damit nicht durchgekommen. Sie haben versucht, uns loszuwerden, aber wir haben gut gearbeitet. Die gute Arbeit der Führungskräfte hat dazu beigetragen, ein 1:1 [Financial Fairplay] und die Registrierung von Olmo und Víctor zu erreichen. Das war ein Blitzkrieg. Ein Angriff auf den Kamm. Und das Wappen kann nicht berührt oder gebeizt werden."

Er behauptet, dass der Klub die Dinge rund um die Verträge von Olmo und Víctor und die finanziellen Vereinbarungen wie die von Nike oder den Verkauf der Balkone des Camp Nou an Investoren aus dem Nahen Osten gut gemacht hat, ohne zu improvisieren, und besteht darauf, dass Barcelona das Opfer eines koordinierten Angriffs war, der nicht funktioniert hat: "Wir wissen, wofür Barça steht. Wenn man auf die Geschichte von Barça zurückblickt, hätte man diese Reaktionen vorhersehen können. Wenn Barça wieder auftaucht, tauchen verschiedene Akteure mit ihrer Unterstützung der Medien auf, um ein Narrativ zu liefern, das nichts mit der Realität zu tun hat."

In der Pressekonferenz dankte er auch den spanischen Fußballvereinen, die sich nicht gegen Barcelona und den CSD (Hoher Rat des Sports) positioniert haben. Einige Vereine, wie Atlético, beschwerten sich darüber, dass die staatliche Intervention Barcelona eine günstige Behandlung verschaffte. Darunter war nicht Real Madrid, und Laporta dankte indirekt dem Präsidenten von Real Madrid, Florentino Pérez, für die Unterstützung bei diesem Thema, das viele Menschen als "mitschuldiges Schweigen" ansehen.