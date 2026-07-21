Der Präsident der CONMEBOL sagt, dass die Weltmeisterschaft 2030 64 Teams haben wird, aber es ist noch nicht sicher

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CONMEBOL-Präsident Alejandro Domínguez aus Paraguay ist in einer Nachricht auf X zuversichtlich, dass die Weltmeisterschaft 2030 64 Teams umfassen wird – 16 mehr als diese Ausgabe und doppelt so viele wie üblich bei Weltmeisterschaften. "Der nächste ist zu Hause! Im Jahr 2030 kommt die Weltmeisterschaft nach Uruguay, Argentinien und Paraguay, eine großartige Gelegenheit für den Fußball, um das hundertjährige Jubiläum der Weltmeisterschaft mit einem 64-Mannschaftsturnier zu feiern."

Laut mehreren Medien, wie Clarín, gibt es jedoch weiterhin keine wirklichen Hinweise darauf, dass die Weltmeisterschaft 2030 64 Teams umfassen wird. Stattdessen ist es ein Vorschlag, der besonders von CONMEBOL vorangetrieben wird, um mehr Ländern die Teilnahme zu ermöglichen.

Für diesen Wettbewerb qualifizierten sich beispielsweise Bolivien, Venezuela, Peru und Chile nicht, da Südamerika nur sechs feste Plätze bei der Weltmeisterschaft hatte, plus einen weiteren potenziellen Platz durch die interkonföderativen Play-offs. Zuvor hatten bei Weltmeisterschaften mit 32 Teams nur vier Länder feste Plätze: Bei der Weltmeisterschaft 2022 qualifizierten sich nur Brasilien, Argentinien, Uruguay und Ecuador für das Turnier.

Und während Domínguez Infantino dazu drängen wird, die Idee einer besonderen Weltmeisterschaft mit 64 Teams, dem ersten hundertjährigen Jubiläum des Wettbewerbs, zu akzeptieren, ist UEFA-Präsident Aleksander Cefering entschieden gegen eine größere Weltmeisterschaft und hat Infantino bereits boykottiert.