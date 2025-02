Der Postboten-Kurzfilm "Dragonite" feiert den Pokémon-Tag 2025

HQ

Die Tradition ist schon seit einigen Jahren klar, der 27. Februar ist zum Pokémon-Tag geworden. Mit der Anzahl der Fans, die die Taschenmonster anziehen, werden Sie, wenn Ihr Geburtstag auf diesen Tag fällt, jemanden kennen, der sich besser an die Viecher erinnern wird als Sie selbst.

Der Kurzfilm, der heute veröffentlicht wurde, wurde vom Animationsstudio CoMix Wave Films produziert, was vielleicht nicht klingelt, aber wenn ich Ihnen Your Name und Makoto Shinkai erzähle, könnte es Ihnen einfach Klick machen. Dieses Studio hat alle Filme des berühmten japanischen Regisseurs und Autors produziert, wie wir bereits erwähnt haben: Your Name, The Time With You, The Garden of Words oder den jüngsten, Suzume.

Die Geschichte des Kurzfilms folgt Hana, einem Mädchen, das wie Dragonite ein Liefermädchen werden möchte. Eines Tages trifft ein mysteriöser Brief ein und sie macht sich mit ihrem Fuecoco auf die Suche nach dem Absender. In diesem Moment lernt sie Rio kennen, einen Jungen, der ihr verrät, dass der Brief den Geburtstag seines Vaters feiern sollte, der weit weg in Kanto arbeitet.

Director Taku Kimura sagte kürzlich in einem Interview: "Es ist das 29-jährige Jubiläum der Reihe, wir wollten Pokémon aus allen Generationen einbeziehen. Die Geschichte führt durch alle Regionen, beginnend in Paldea." Auf der anderen Seite hob Drehbuchautor Kentaro Nana die Szene des legendären Pokémon Kyogre hervor. "Visuell erzeugt es eine große Wirkung und Emotionen. Kimura hat eine fantastische Regie geführt, ich hoffe, dass das Publikum es genießen wird."

Das Team für den Kurzfilm "Dragonite and the Special Delivery" besteht aus großen Namen der Anime-Branche, die an Anime wie Violet Evergarden und Frieren: Beyond Journey's End gearbeitet haben. Nachfolgend finden Sie eine Liste der wichtigsten Namen.



Regie und Storyboard: Taku Kimura (Studio Lemon)



Drehbuch und Komposition: Kentaro Nana



Charakterdesign (ursprüngliches Konzept): Asuka Dokai



Charakterdesign und Animationsregie: Maho Aoki



Künstlerische Leitung: Tasuku Watanabe



Musik: Evan Call



Animationsproduktion: CoMix Wave Films



Sie können den Kurzfilm hier genießen, obwohl er nur auf Japanisch, Koreanisch oder Chinesisch ist, gibt es automatisch generierte englische Untertitel.