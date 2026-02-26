Der Poppy Playtime Film wird eine Weile brauchen, bis er ins Kino kommt

HQ

Poppy Playtime ist ein Massenphänomen mit Plüschtieren, Kollaborationen in Fortnite und einem episodischen Spiel, das kürzlich mit Kapitel 5 seinen Höhepunkt erreicht hat. Unsere Rezension können Sie hier lesen. Vor ein paar Jahren wurde jedoch bestätigt, dass das Spiel verfilmt werden würde, und wir haben bis heute nichts gesehen.

Wie Nized in diesem YouTube-Video erklärt, erklärte Mob Entertainment-CEO Zach Belanger in der Discord-Community des Spiels, dass es ein "Eventfilm" sein werde, was bedeutet, dass er, wie die Five Nights at Freddy's-Filme, die Zuschauer im Vorfeld mit dem Spiel sowie mit den Charakteren und der Geschichte vertraut sein müssen. Er sagte auch, dass es noch eine Weile dauern wird, bis wir den Film sehen können.

Wir wissen nicht, wie weit sie mit Drehbuch, Casting oder sonstigem in Bezug auf die Produktion sind, aber mit der riesigen Anzahl an Fans, die die Spiele und ihr Universum haben, sind wir sicher, dass wir, wenn sie mit dem Marketing beginnen, mehr Details darüber erfahren können, welchen Teil der tragischen Geschichte der Poppy Playtime Spielzeugfabrik sie uns erzählen werden. George Krstic von Mob Entertainment hat jedoch in einem Interview mit Gamesindustry erklärt, dass Horror nicht so viel Erzählung braucht, in einem Interview mit Gamesindustry, in dem er erklärt, dass manchmal weniger mehr ist, besonders wenn es um Horror geht. Wird sich das im Film widerspiegeln?