Der Popcorneimer Y2K ist ein Knaller aus der Vergangenheit

In wenigen Tagen stellt die Produktionsfirma A24 ihr nächstes Projekt vor, denn die Horrorkomödie Y2K startet ab dem 6. Dezember in den Kinos. Vor diesem Hintergrund hat Y2K nun den thematischen Popcorn-Eimer für den Film enthüllt, und es ist ein wahrer Knaller aus der Vergangenheit.

Der Eimer ähnelt den verrückten, durchscheinenden Fernsehern, die in den späten 90er/frühen 2000er Jahren erhältlich waren, und verfügt über eine offene Front, in die eine Tonne Popcorn passt. Es wird sogar mit einem Y2K -Aufkleber geliefert, der auf die Oberseite des Eimers geklebt ist.

Was die Frage betrifft, worum es in Y2K geht, lautet die Inhaltsangabe des Films wie folgt: "In der letzten Nacht des Jahres 1999 platzen zwei Highschool-Junioren eine Silvesterparty, nur um in dieser Katastrophenkomödie um ihr Leben zu kämpfen."

