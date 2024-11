Der Popcorneimer von The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim ist ein massiver Kriegshammer

HQ

2024 ist das Jahr des Popcorneimers. Als der Werbe-Popcorneimer Dune: Part Two ein bisschen zu sehr so aussah, als wäre er bereit für das Schlafzimmer, begannen sofort andere Filme, dem Trend zu viralen Popcorneimern zu folgen.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim ist nicht anders, aber anstatt den NSFW-Weg zu gehen, bekommst du stattdessen einen 27-Zoll-Warhammer als Werbeartikel. Wie The Direct berichtet, lässt sich der Kopf des Hammers öffnen, um Ihr Popcorn aufzubewahren, und es wird in den AMC-Kinos 32,99 US-Dollar kosten. Ob die Hämmer international erhältlich sein werden, ist derzeit nicht bekannt.

Es gibt auch einen Krug, den du als Dekorationsgegenstand bekommen kannst, aber eigentlich ist der Hammer der Hauptpreis. Ihr könnt es in die Hände bekommen, wenn The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim am 13. Dezember in die Kinos kommt.

