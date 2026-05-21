Der Polizeibericht von Britney Spears enthüllt neue Details zum Verkehrsunfall

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Vor knapp zwei Monaten wurde Britney Spears von der Polizei in Kalifornien angehalten, nachdem Berichte über rücksichtsloses Fahren vorlagen. Neuen Angaben zufolge befragten die Gesetzeshüter Spears, nachdem mehrere andere Fahrer den Notruf gewählt hatten, und beschrieben ihr Fahren als unberechenbar, Ausweichen zwischen den Spuren, plötzliches Bremsen und allgemeines unberechenbares Verhalten.

Einer der Beamten schrieb in seinem Bericht:

"Die Person fuhr weiter auf der Spur #2 und reagierte nicht sofort auf meine Notbeleuchtung. Ich habe die Sirene des Polizeiautos aktiviert, um die Aufmerksamkeit des Fahrers zu bekommen."

Die Beamten beschrieben außerdem einen "deutlichen Geruch von alkoholischem Getränk" und laut dem Bericht bestätigte der Star die Einnahme mehrerer verschreibungspflichtiger Medikamente. Brittney wurde außerdem mit "roten und wässrigen" Augen beobachtet. Sie wurde außerdem als jemand beschrieben, der während ihrer Interaktion "drastische Stimmungsschwankungen" hatte und sowohl gereizt als auch konfrontativ war.

Nachdem er ins Gefängnis gebracht worden war, wurde Spears noch in derselben Nacht gegen Kaution freigelassen. Vertreter von Spears haben den Vorfall als ernst beschrieben, aber auch betont, dass sie freiwillig Hilfe gesucht hat und sich derzeit einer Behandlung unterzieht.