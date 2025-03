Lech Walesa kritisiert Trump wegen Ukraine-Konflikt

HQ

Lech Walesa, die legendäre polnische Figur, die zum Abbau des Kommunismus beitrug, hat sich entschieden gegen Donald Trumps öffentliche Konfrontation mit Wolodymyr Selenskyj ausgesprochen und in einem Brief, der von 39 ehemaligen polnischen politischen Gefangenen unterzeichnet wurde, seine tiefe Bestürzung zum Ausdruck gebracht.

In dem Brief, den Walesa in einem Beitrag auf Facebook teilte, verurteilte er Trumps Vorwürfe der Undankbarkeit und Respektlosigkeit gegenüber den Vereinigten Staaten und bezeichnete sie als Beleidigung des Kampfes der Ukraine gegen Russland.

Die Unterzeichner verglichen die Atmosphäre des Treffens zwischen Trump und Selenskyj mit den düsteren Verhören aus der kommunistischen Vergangenheit Polens und betonten, dass die amerikanische Unterstützung für die Ukraine nicht als Transaktion, sondern als Bekenntnis zu demokratischen Werten gesehen werden sollte.

Angesichts der zunehmenden Spannungen und der Tatsache, dass Washingtons Rolle in dem Krieg auf dem Prüfstand steht, könnten die Auswirkungen dieses diplomatischen Konflikts erhebliche Folgen für den Überlebenskampf der Ukraine haben. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.